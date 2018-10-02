В Белгороде утром 2 октября нашли тело подростка

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-02T10:58:30+03:00

В Белгороде на улице Щорса нашли тело подростка. Фото: "КП" Архив

Подробности трагедии пока не сообщаются

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 2 октября, в Белгороде на улице Щорса, 48 было найдено тело несовершеннолетнего мальчика. Подросток лежал под окнами многоэтажного дома. Информацию подтвердили в региональном управлении СК.

Подробности трагедии пока не сообщают ни на месте произошедшего, ни в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

В пресс-службе добавили, что на место трагедии выехала бригада следователей. Подробности происшествия будут сообщены после проведения предварительных следственных мероприятий.