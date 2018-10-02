2018-10-02T10:58:30+03:00
Общество

В Белгороде утром 2 октября нашли тело подростка

Подробности трагедии пока не сообщаются
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде на улице Щорса нашли тело подростка.В Белгороде на улице Щорса нашли тело подростка.Фото: "КП" Архив
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Сегодня утром, 2 октября, в Белгороде на улице Щорса, 48 было найдено тело несовершеннолетнего мальчика. Подросток лежал под окнами многоэтажного дома. Информацию подтвердили в региональном управлении СК.

Подробности трагедии пока не сообщают ни на месте произошедшего, ни в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

В пресс-службе добавили, что на место трагедии выехала бригада следователей. Подробности происшествия будут сообщены после проведения предварительных следственных мероприятий.

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