2018-10-02T11:40:59+03:00
Общество

Белгородскую область подключают к теплу

Сегодня на большей части региона стартовал отопительный сезон
Максим АЛТУХОВ
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фото: пресс-служба белгородского филиалы "Квадры"фото: пресс-служба белгородского филиалы "Квадры"
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В частности, согласно распоряжению мэра Белгорода, с 1 октября в областном центре в первую очередь начинают включать системы отопления жилых домов, затем учебных заведений, объектов культуры и прочих административных зданий. Затем пуск тепла произведут на промышленных предприятиях, складах, гаражах. Работы будут производиться поэтапно, согласно утвержденным графикам. В этот день тепло должно поступить на объекты здравоохранения города.

В минувший понедельник отопительный сезон стартовал на территории многих районов области. Как сообщает пресс-служба регионального филиала компании «Квадра», начата подача тепла на объекты социальной сферы и жилого фонда Губкинского городского округа, Валуйского и Волоконовсого районов. Соответствующие распоряжения подписали главы муниципалитетов. Напомним, с понедельника отопление начало подаваться и в Старом Осколе.

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