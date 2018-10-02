2018-10-02T09:35:39+03:00
Общество

Более 600 белгородцев отпраздновали Всероссийский день ходьбы

Спортивный праздник состоялся в минувшую субботу во многих регионах России
Максим АЛТУХОВ
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фото: пресс-служба управления физкультуры и спорта Белгородской областифото: пресс-служба управления физкультуры и спорта Белгородской области
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В Белгороде к нему был приурочен очередной фестиваль финской ходьбы. Как сообщает пресс-служба областного управления физкультуры и спорта, участие в спортивном празднике приняли более 600 человек: команды из различных районов региона, образовательных учреждений, а также рядовые любители активного образа жизни.

Протяженность дистанции составляла 2 700 метров. Маршрут пролегал вдоль набережной р. Везёлка. В итоге, все участники на финише были награждены дипломами Олимпийского комитета России. Самым юным участником стал трехлетний Степан Ковалёв. А самым взрослым – 87-летний Иван Николаевич Годуев. Им вручили отдельные призы. Также организаторы отметили самую активную команду, представлявшую Медицинский колледж НИУ «БелГУ».

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