«Ночные волки» в Белгороде закрыли мотосезон

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-01T17:51:02+03:00

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В мотопразднике приняли участие представители различных мотоклубов Белгорода и области, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тулы, Тамбова, Брянска, Липецка, Краснодара, Курска, Челябинска, а также гости из Донбасса. Праздник начался с посадки аллеи в Белгородском районе.

После этого, мотоколонна, возглавляемая представителями мотоклуба «Ночные волки Белгород», и в сопровождении ГИБДД, проехалась по основным улицам города, закончив движение возле парка Победы. Здесь все гости праздника смогли познакомиться с мото-, авиа- и раритетной автотехникой, посмотреть выставки стрелкового оружия. На сцене выступили популярные рок- и кавер-группы региона, а все желающие смогли принять участие в различных конкурсах.

Также во время праздника были собраны средства для помощи одиноким отцам, которые, по разным причинам, воспитывают детей без матери. Уже на следующий день эти денежные средства были переданы некоторым подобным семьям. А одной семье материальную помощь один из участников праздника передал непосредственно на мотоприятии.

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