В Белгородской области уничтожили крупную партию сыра неизвестного происхождения

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-01T18:19:57+03:00

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Сыроподобный продукт был задержан сотрудниками Управления Россельхознадзора совместно с правоохранительными органами в ходе совместного рейда. Грузовики с сыром были остановлены на 68-м километре трассы «Белгород-Шебекино-Волоконовка». Ни документов на груз, ни информации о владельце сыра у водителей не было. Как и маркировок на упаковках пищевого продукта.

После того, как специалисты Россельхознадзора отобрали пробы, их направили в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию. В ходе проведенные исследований в составе сырного продукта выявили не только растительные жиры, но и обнаружили лекарственные препараты, сообщает пресс-служба Россельхознадзора..

Шебекинский районный суд вынес решение об уничтожении 32 тонн продукции неизвестного производителя на 9,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту производства, приобретения, хранения, перевозки и сбыта товаров и продукции без маркировки.