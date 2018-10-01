Губкинские оперативники нашли тело пропавшей без вести женщины и установили личность подозреваемого в убийстве

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-01T17:09:13+03:00

По версии следствия, преступление произошло во время застолья в гараже

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28-летняя жительница Губкинского городского округа пропала без вести в августе этого года. Спустя месяц оперативники территориального отдела полиции нашли тело женщины. По данным пресс-службы УМВД региона, 26 сентября ее обнаружили с признаками насильственной смерти в подвальном помещении гаража.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель городского округа с богатым криминальным прошлым. К слову, и сейчас он отбывает очередной срок за рецидив пьяной езды. До этого сидел за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и разбой.

- По версии следствия, 16 августа подозреваемый распивал с женщиной спиртные напитки в своем гараже. Между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес свей жертве два удара молотком в область головы, а затем сбросил ее тело в подвал заброшенного соседнего гаража, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

Следственным комитетом по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Максимальная санкция – до 15 лет лишения свободы.