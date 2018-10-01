Белгородцы увидят выставку из фондов московского Музея Победы

СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-01T16:52:07+03:00

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Выставка «В борьбе против нацизма мы были вместе» открывается в Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» 2 октября 2018 года.

Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты из фондов московского Музея Победы. Материалы предоставили министерства культуры и национальные музеи Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. 15 разделов выставки представляют каждую из республик, которые входили в состав СССР, и рассказывают о героических этапах Великой Отечественной войны, боевом и трудовом вкладе граждан республик в общую Победу над немецко-фашистскими захватчиками.

Отметим, что это далеко не первое мероприятие, которое проводит Белгородский историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» в рамках федерального проекта «Территория Победы». Музея является партнером московского Музея Победы и работает над созданием в РФ единого музейного пространства в области военной истории XX века. Инициатива уже объединила более 150 отечественных учреждений культуры.

Выставка продлится до 31 октября.