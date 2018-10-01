В Белгородской области пройдут "Чистые игры"

СЕГОДНЯ 15:36 2018-10-01T15:36:44+03:00

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Эко-марафон в Губкине устраивают весной и осенью. Нынешний квест станет четвертым по счету. Команды будут соревноваться в сборе и сортировке мусора 6 октября. Начало в 10.30.

Команды из 6-10 человек получат маршрутный лист, где будет указана территория, которую предстоит очистить от мусора. За 90 минут его нужно будет собрать и упаковать в мешки. При этом смешанный мусор оценят в 2 балла, а особо токсичный и крупногабаритный – от 1 до 10 баллов.

Есть и ограничения: не работать с фирмами, которые далеки от экологической темы и политиками и политическими партиями.

Напомним, что в России «Чистые игры» прописались с 2014 года. За время проекта участники акции собрали 595 тонн мусора. В этом году «мусорный забег» переживает настоящий бум. К примеру, в 2015 году в России прошло всего 9 игр, в 2018 – заявлено более сотни.