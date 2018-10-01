В школах Белгорода готовятся отменить оценки для начальных классов

1 Окт. 13:32 2018-10-01T20:02:38+03:00

Отказ от оценок, как и ввод нелинейного расписания и отмена традиционного домашнего задания должно появиться в четырех школах областного центра - №6, 15, 44 и 51

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Такие нововведения были анонсированы на традиционном августовском городском педсовете. По словам начальника управления образования мэрии Белгорода Ирины Гричаниковой, это позволит снять психологическую тревожность, избежать переутомления детей.

Как рассказала заместитель директора Центра образования №15 «Луч» Ольга Рязанова, новая система не предполагает полной отмены оценок. Будет введена индивидуальная критериальная оценка, то есть, оценка будет выводиться по различным критериям, притом индивидуально для каждого ученика. Общая оценка будет складываться из баллов, полученных за выполнение каждого элемента задания. Отметка не будет выставляться в журнал, но по количеству баллов учитель может узнать слабые и сильные стороны ученика, а школьник сможет сам оценить себя.

Первоначально планируется ввод такой системы в 1 и 2 классах. Но в дальнейшем есть намерения применять эту практику и в старших классах начальной школы города. Пока в учебных заведениях разрабатывается нормативная база, все подготовительные работы должны закончиться до 25 октября. Но уже с 1 сентября оценки в журнал и в первых классах этих школ не ставятся.