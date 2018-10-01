В Белгородском районе под колесами иномарки погиб молодой мужчина

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-01T11:10:31+03:00

За день на дорогах региона произошло два ДТП с пешеходами

Изменить размер текста: A A

Смертельная авария произошла в воскресенье, 30 сентября, около часа ночи. По данным регионального управления ГИБДД, на седьмом километре трассы «Белгород – Никольское» 44-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» сбил 31-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался.

Вечером того же дня в поселке Ракитное под колесами «Волги» пострадала 16-летняя девушка. По предварительным данным, она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушку с травмами госпитализировали в лечебное учреждение.