2018-09-30T17:59:07+03:00
Происшествия

В Белгороде будут судить двух иностранцев

«Гастролеры» совершили больше 50 краж на территории Белгорода, Брянска и Старого Оскола
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгороде будут судить двух украинцев за кражи.В Белгороде будут судить двух украинцев за кражи.Фото: "КП" Архив
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Уголовное дело в отношении двух жителей Украины, совершивших более 50 краж на территории Белгорода, Старого Оскола и Брянска, направлено в суд. Заместитель прокурора Белгорода утвердил обвинительное заключение в отношении мужчин, которые похищали чужое имущество.

По версии следствия, двое иностранцев с ноября 2015 по ноябрь 2017 года систематически посещали территорию России. Мужчины путем взлома замков и подбора ключей проникали в жилые дома и похищали чужое имущество. Ущерб, причиненный потерпевшим, составляет 4,7 миллионов рублей.

Злоумышленников задержали 25 декабря 2017 года и заключили их под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Белгорода.

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