В Белгороде будут судить двух иностранцев
Уголовное дело в отношении двух жителей Украины, совершивших более 50 краж на территории Белгорода, Старого Оскола и Брянска, направлено в суд. Заместитель прокурора Белгорода утвердил обвинительное заключение в отношении мужчин, которые похищали чужое имущество.
По версии следствия, двое иностранцев с ноября 2015 по ноябрь 2017 года систематически посещали территорию России. Мужчины путем взлома замков и подбора ключей проникали в жилые дома и похищали чужое имущество. Ущерб, причиненный потерпевшим, составляет 4,7 миллионов рублей.
Злоумышленников задержали 25 декабря 2017 года и заключили их под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Белгорода.