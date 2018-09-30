В Белгороде аварии с участием пешеходов произошли с интервалом в 10 минут

СЕГОДНЯ 15:32 2018-09-30T15:32:30+03:00

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За сутки в Белгороде случилось две аварии с участием пешеходов. Обе – на улице Костюкова, интервал между авариями – всего 10 минут. В одной 41-летняя женщина на автомобиле «Лифан» наехала на 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зеленый свет. В другой 20-летний водитель на автомобиле «Форд Фьюжен» сбил на зебре 49-летнего мужчину.

С участием велосипедиста произошла авария в Строителе: водитель «Хонда С-RV» сбил 64-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде. Пострадал и 52-летний велосипедист в Валуйках, который не предоставил преимущество автомобилю «УАЗ Патриот». И женщину, и мужчину госпитализировали.

В Старом Осколе в 20.30 22-летний водитель «десятки» сбил 33-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зелёный сигнал светофора на проспекте Молодёжный. Пешехода госпитализировали.