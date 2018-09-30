2018-09-30T15:41:50+03:00
Общество

Белгородку подозревают в краже куртки из магазина

Правоохранители установили личность подозреваемой по записям камер видеонаблюдения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородка украла куртку в магазине.Белгородка украла куртку в магазине.Фото: "КП" Архив
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Сотрудники одного из магазинов одежды в Белгороде обратились в полицию с заявлением о краже куртки. Пропажу товара, стоимостью около четырех тысяч рублей, они обнаружили во время инвентаризации. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой.

По предварительным данным, 36-летняя жительница Белгорода, ранее судимая за имущественные преступления, пришла в магазин «за покупками». Выбрав понравившуюся куртку, женщина направилась в примерочную. Там злоумышленница оторвала бирки и ушла домой в обновке, не заплатив за вещь.

В отношении белгородки возбудили уголовное дело за кражу. Женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

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