В Белгороде ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 14:52 2018-09-30T14:52:21+03:00

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Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает белгородцев о сильном похолодании. По данным центра, ночью и утром 1 октября в Белгороде и местами по Белгородской области ожидаются заморозки. Температура воздуха может понизиться до 1-2 градусов со знаком минус.

ГУ МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о том, что нужно учитывать резкую смену температуры, чтобы избежать переохлаждения. Также в ведомстве рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные электроприборы. Следите за состоянием электропроводки, печей и дымоходов. И не оставляйте детей без присмотра.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Службу Спасения по телефону «101» или «112» (со стационарных телефонов – «01»). «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.