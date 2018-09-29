Заключенные колонии Белгородской области едва не убежали через проделанный тоннель

29 Сент. 18:44 2018-09-29T18:44:41+03:00

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Беглецы (один из них осужден на 20 лет за убийство и два других, граждане Украины, – за распространение наркотиков) планировали убежать на Украину. Им почти удалось это сделать, подкоп заканчивался за территорией колонии, но его обнаружили сотрудники белгородского УФСИН. Подкоп, который они начали копать в промзоне в недостроенной печке, «беглецы» просто прикрывали листом металла. Оставалось проделать выход с противоположной стороны.

В настоящее время сотрудники колонии №7 города Валуек, из которой едва не произошел побег, выясняют, кто еще мог участвовать в плане побега. Выясняют также, не было ли «на воле» сообщников