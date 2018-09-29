Белгородские кикбоксеры привезли на родину золото, серебро и бронзу

29 Сент. 15:40 2018-09-29T17:09:41+03:00

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С первенства мира, которое проходило в итальянской Венеции, белгородские кикбоксеры привезли четыре золотых, пять серебряных и две бронзовых медали. Всего в соревнованиях приняли участие 2399 спортсменов из 65 стран мира.

Белгородские спортсмены участвовали в соревнованиях в составе сборной Российской Федерации. В дисциплине фулл-контакт с лоу-киком первой среди юниорок стала представитель города Шебекино спортсменка областной СШОР №1 кандидат в мастера спорта России Мария Панова (тренер В.В. Шевцов).

В дисциплине фулл-контакт серебряным призёром стал уроженец Валуек Алексей Демченко, который сейчас живёт и тренируется в Шебекино (тренеры Е.Б. Беленцов и М.В. Анненко). Два первых места в дисциплине сольные композиции среди юниорок заняли Екатерина Ахрименкова и Жанна Кудрявцева (воспитанницы Заслуженного тренера России К.В.Борисенко). Девушки еще взяли серебро в другом виде программы. Анна Козуб заняла третье место.

Среди старших девочек первое место заняла Мария Назина. Она же стала второй в другом виде программы. Валерия Косинова заняла третье место. Среди младших девочек серебряным призёром первенства мира стала Ксения Чаплыгина.