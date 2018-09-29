Старый Оскол начитает отопительный сезон
Несмотря на потепление, отопительный сезон в Старом Осколе начнется 1 октября
С 1 октября в Старом Осколе включат отопление.Фото: "КП" Архив
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С понедельника в дома и учреждения Старого Оскола начну подавать тепло.
На сайте местной администрации сообщается, что «В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, все предприятия, организации, имеющие на балансе отопительные котельные, приступают к подаче тепла на социальные объекты, объекты жилищного фонда и прочим потребителям».
Также указаны сроки, когда подадут тепло. Учитывая, что в Старом Осколе подготовка тепловых сетей и котельных к отопительному сезону завершена в срок, тепло в дома и учреждения города придет в течение 3-5 дней.