В Белгородской области будут производить сыр не хуже швейцарского
Белгородская гильдия сыроваров создана по инициативе группы местных сыроделов. Производителей сыров поддержали в областном департаменте агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды.
Пока соответствующую декларацию подписали восемь мелкотоварных предприятий, которые намерены способствовать производству высококачественных сыров из натурального сырья, постоянному обучению и повышению квалификации сыроваров.
Присоединиться к настоящей декларации может любой производитель сыров, работающий на территории Белгородской области, согласный с декларацией и готовый следовать ей на практике, сообщили в пресс-службе регионального департамента АПК.