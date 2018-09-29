2018-09-29T12:47:01+03:00
Общество

В Белгородской области будут производить сыр не хуже швейцарского

Местные производители сыров объединились в гильдию сыроваров
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском регионе сыровары объединились в гильдию.В Белгородском регионе сыровары объединились в гильдию.Фото: "КП" Архив
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Белгородская гильдия сыроваров создана по инициативе группы местных сыроделов. Производителей сыров поддержали в областном департаменте агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды.

Пока соответствующую декларацию подписали восемь мелкотоварных предприятий, которые намерены способствовать производству высококачественных сыров из натурального сырья, постоянному обучению и повышению квалификации сыроваров.

Присоединиться к настоящей декларации может любой производитель сыров, работающий на территории Белгородской области, согласный с декларацией и готовый следовать ей на практике, сообщили в пресс-службе регионального департамента АПК.

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