Белгородские оперативники изъяли контрафакт на десятки миллионов рублей
Белгородские полицейские перекрыли крупный канал сбыта контрафактной продукции. По подозрению в совершении экономического преступления сотрудники УЭБиПК УМВД региона при силовой поддержке бойцов подразделений ОМОН и СОБР Росгвардии задержали супружескую пару – 35-летнего и 33-летнюю граждан ближнего зарубежья.
Объемы изъятого товара внушительные - более шестисот коробов поддельной обуви с логотипами различных брендов и около 10 тысяч контрафактных мобильных телефонов с изображением товарных знаков известных производителей. У кого подозреваемые приобретали товар, полицейским еще предстоит выяснить. Сбыт контрафакта осуществлялся через интернет-магазины. Ущерб, причиненный только одной компании-правообладателю, оценивают в сумму свыше 82 миллионов рублей.
В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Им может грозить до шести лет лишения свободы. Мужчина арестован, женщина находится под подпиской о невыезде. Оперативники проводят мероприятия по установлению их возможных соучастников.
В Белгородской области полицейскими пресечен крупный канал сбыта контрафактных товаров.видео - с сайта УМВД России по Белгородской области