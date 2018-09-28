2018-09-28T19:58:54+03:00
Общество

Белгородские оперативники изъяли контрафакт на десятки миллионов рублей

По версии следствия, супружеская пара через интернет-магазин продавала телефоны и обувь под марками известных брендов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: скриншот видео.фото: скриншот видео.
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Белгородские полицейские перекрыли крупный канал сбыта контрафактной продукции. По подозрению в совершении экономического преступления сотрудники УЭБиПК УМВД региона при силовой поддержке бойцов подразделений ОМОН и СОБР Росгвардии задержали супружескую пару – 35-летнего и 33-летнюю граждан ближнего зарубежья.

Объемы изъятого товара внушительные - более шестисот коробов поддельной обуви с логотипами различных брендов и около 10 тысяч контрафактных мобильных телефонов с изображением товарных знаков известных производителей. У кого подозреваемые приобретали товар, полицейским еще предстоит выяснить. Сбыт контрафакта осуществлялся через интернет-магазины. Ущерб, причиненный только одной компании-правообладателю, оценивают в сумму свыше 82 миллионов рублей.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Им может грозить до шести лет лишения свободы. Мужчина арестован, женщина находится под подпиской о невыезде. Оперативники проводят мероприятия по установлению их возможных соучастников.

В Белгородской области полицейскими пресечен крупный канал сбыта контрафактных товаров.видео - с сайта УМВД России по Белгородской области

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