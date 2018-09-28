2018-09-28T18:03:41+03:00
Происшествия

Белгородец и саратовец за смертельное избиение приятеля получили на двоих 15 лет колонии

Житель Саратовской области также угрожал свидетельнице
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Белгородец и саратовец сядут за смертельное избиение приятеля.Белгородец и саратовец сядут за смертельное избиение приятеля.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Суд и следствие установили, что в июле прошлого года обвиняемые в компании знакомых употребляли горячительные напитки в садовом товариществе в районе урочища Фролово. Во время застолья один из гостей стал высказывать претензии присутствующей барышне. Вступившись за честь дамы, «герои» нанесли обидчику более 40 ударов по разным частям тела. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

До января 2018 года 43-летний житель Саратовской области проходил по делу как свидетель. В это время он умудрился угрожать свидетельнице убийством, принуждая ее дать ложные показания. Однако она все же рассказала правду, изобличающую мужчину в совершении особо тяжкого преступления.

Суд признал обоих мужчин виновными. Жителю Саратовской области за смертельное избиение и угрозы убийством грозит 9,5 лет колонии. А белгородцу назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде несовершеннолетний мотоциклист за погоню насобирал штрафов на 50 тысяч рублей
Белгородские оперативники изъяли контрафакт на десятки миллионов рублей
Два белгородских лесных питомника поборются за звание лучших в России
В Белгородской области задержали подозреваемого в незаконном хранении крупной партии наркотиков
В центре Белгорода временно ограничат движение и стоянку транспорта
В Белгороде «Ночные волки» закроют мотосезон
Староосколец вернул долг в 52 миллиона рублей только после ареста акций
АО «Энерготекс»: Служим России во благо будущего!
В октябре в Белгородской области пройдет месячник гражданской обороны
Белгородские пограничники задержали нарушителя Государственной границы
Подростка из Белгорода подозревают в краже денег у приятеля
Соцработники Старого Оскола получат новенькие велосипеды
На благоустройстве Белгорода содержатель притона отработает 120 часов