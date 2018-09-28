Белгородец и саратовец за смертельное избиение приятеля получили на двоих 15 лет колонии

28 Сент. 18:03 2018-09-28T18:03:41+03:00

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Суд и следствие установили, что в июле прошлого года обвиняемые в компании знакомых употребляли горячительные напитки в садовом товариществе в районе урочища Фролово. Во время застолья один из гостей стал высказывать претензии присутствующей барышне. Вступившись за честь дамы, «герои» нанесли обидчику более 40 ударов по разным частям тела. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

До января 2018 года 43-летний житель Саратовской области проходил по делу как свидетель. В это время он умудрился угрожать свидетельнице убийством, принуждая ее дать ложные показания. Однако она все же рассказала правду, изобличающую мужчину в совершении особо тяжкого преступления.

Суд признал обоих мужчин виновными. Жителю Саратовской области за смертельное избиение и угрозы убийством грозит 9,5 лет колонии. А белгородцу назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.