2018-09-28T16:20:00+03:00
Общество

В Белгородской области задержали подозреваемого в незаконном хранении крупной партии наркотиков

Губкинец уверял, что почти килограмм марихуаны у него для личного использования
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Подозрительный мотоциклист привлек внимание сотрудников ДПС в одном из поселков Губкинского городского округа. Мужчина проигнорировал неоднократные требования автоинспекторов об остановке. Уже у своего гаража он бросил транспортное средство и сумку со странными свертками. А сам скрылся.

Губкинские автоинспекторы и сотрудники наркоконтроля вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. В личных вещах мужчины при досмотре полицейские обнаружили и изъяли семь свертков с марихуаной общим весом более 962 граммов. Губкинец пояснил, что все найденное «добро» хотел использовать для личного потребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Губкинцу грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей, сообщили в пресс-службе УМВД области.

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