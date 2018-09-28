Два белгородских лесных питомника поборются за звание лучших в России

28 Сент. 17:07 2018-09-28T17:07:33+03:00

В региональном конкурсе победили питомники из Корочанского и Шебекинского районов

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По итогам первого этапа Всероссийского конкурса на звание лучших лесных питомников площадью до и более 20 гектаров победителями стали ОГСАУ «Лесопожарный центр» Корочанского района (36,5 гектаров) и ОГСАУ «Лесопожарный центр» ОКУ «Шебекинское лесничество» (4,6 гектаров).

В рамках регионального этапа конкурса, который проходил в регионе с 1 июля 2018 года, в нем приняли участие организации, имеющие в своей структуре лесные питомники, где выращивают высококачественный посадочный материал для восстановления лесов на территории Белгородской области.

Питомники-победители получили право представлять Белгородскую область в финальном этапе Всероссийского конкурса, который будет проходить с 10 ноября по 1 декабря 2018 года.