Два белгородских лесных питомника поборются за звание лучших в России
По итогам первого этапа Всероссийского конкурса на звание лучших лесных питомников площадью до и более 20 гектаров победителями стали ОГСАУ «Лесопожарный центр» Корочанского района (36,5 гектаров) и ОГСАУ «Лесопожарный центр» ОКУ «Шебекинское лесничество» (4,6 гектаров).
В рамках регионального этапа конкурса, который проходил в регионе с 1 июля 2018 года, в нем приняли участие организации, имеющие в своей структуре лесные питомники, где выращивают высококачественный посадочный материал для восстановления лесов на территории Белгородской области.
Питомники-победители получили право представлять Белгородскую область в финальном этапе Всероссийского конкурса, который будет проходить с 10 ноября по 1 декабря 2018 года.