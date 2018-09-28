В Белгороде «Ночные волки» закроют мотосезон

СЕГОДНЯ 14:17 2018-09-28T14:17:53+03:00

29 сентября байкеры проедут мотоколонной по городу, а в парке Победы пройдет музмотошоу

Изменить размер текста: A A

В эту субботу мотоколонна стартует традиционно в 14-23. После проезда по улицам Белгорода, с 15-00 в парке Победы начнутся различные развлекательные мероприятия. Здесь будет проходить выставка ремесленников, оружия и мототехники, будет работать барбершоп, тематические площадки и тату-салон. Зрителей ожидают розыгрыши и подарки, а также выступление известных рок-коллективов области: «Темперамент», «Рвано баяно» и Justdance.

Помимо этого, на «мотомероприятии» пройдет благотворительный сбор в помощь отцам-одиночкам.