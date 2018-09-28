2018-09-28T14:17:53+03:00
Общество

В Белгороде «Ночные волки» закроют мотосезон

29 сентября байкеры проедут мотоколонной по городу, а в парке Победы пройдет музмотошоу
Максим АЛТУХОВ
Поделиться:
фото: сообщество "Поддержка мотоклуба "НОЧНЫЕ ВОЛКИ" Белгород"фото: сообщество "Поддержка мотоклуба "НОЧНЫЕ ВОЛКИ" Белгород"
Изменить размер текста:

В эту субботу мотоколонна стартует традиционно в 14-23. После проезда по улицам Белгорода, с 15-00 в парке Победы начнутся различные развлекательные мероприятия. Здесь будет проходить выставка ремесленников, оружия и мототехники, будет работать барбершоп, тематические площадки и тату-салон. Зрителей ожидают розыгрыши и подарки, а также выступление известных рок-коллективов области: «Темперамент», «Рвано баяно» и Justdance.

Помимо этого, на «мотомероприятии» пройдет благотворительный сбор в помощь отцам-одиночкам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Староосколец вернул долг в 52 миллиона рублей только после ареста акций
АО «Энерготекс»: Служим России во благо будущего!
В октябре в Белгородской области пройдет месячник гражданской обороны
Белгородские пограничники задержали нарушителя Государственной границы
Подростка из Белгорода подозревают в краже денег у приятеля
Соцработники Старого Оскола получат новенькие велосипеды
На благоустройстве Белгорода содержатель притона отработает 120 часов
В Старом Осколе автоинспекторы задержали пьяного иностранца за рулем неучтенного автомобиля
В ноябре в Черноземье начнет работу новый оператор «СберМобайл»
Белгородскому фермеру сожгли 145 тюков сена
Жители Старого Оскола помогли задержать грабителя, вырвавшего у пенсионера деньги
В Белгородском регионе ожидается ухудшение погодных условий
В Белгороде ограничат движение транспорта
В Белгородской области пограничники поймали нелегала
Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки
В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных
В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек
На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников
В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского
Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей
В Белгород едут любители бега со всей России
Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников
В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию
В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества