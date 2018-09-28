Староосколец вернул долг в 52 миллиона рублей только после ареста акций

СЕГОДНЯ 13:31 2018-09-28T13:31:09+03:00

Житель Белгородской области занял деньги на развитие бизнеса, однако вовремя вернуть их не смог

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Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП России, в отношении задолжавшего старооскольца возбудили в общей сложности три исполнительных производства на общую сумму 52 млн. рублей. Однако задолженность не была погашена. В итоге, судебные приставы применили к нему ряд принудительных мер.

Было обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках. Должнику ограничили в праве на выезд за пределы России. Вынесен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля Toyota Camry 2014 года выпуска. Также был наложен арест на именные акции ОАО «Хлебная база № 47».

Только после этого староосколец полностью погасил задолженность и исполнительский сбор в размере около 4 млн рублей. Сейчас все ограничения, запреты и аресты в отношения него сняты.