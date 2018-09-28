2018-09-28T12:25:20+03:00
Общество

В октябре в Белгородской области пройдет месячник гражданской обороны

МЧС откроет двери для детей и подростков
Ирина ТАРАСОВА
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фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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С 1 по 31 октября в Белгородской области в рамках празднования 86-ой годовщины со дня образования Гражданской обороны РФ пройдет Месячник гражданской обороны.

В течение месяца во всех образовательных учреждениях области, местах массового пребывания людей пройдут лекции, выступления, встречи с населением. Сотрудники МЧС расскажут о задачах гражданской обороны и основных правилах поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Также запланированы показательные занятия на объектах гражданской обороны. Для детей и подростков в пожарно-спасательных подразделениях пройдут «Дни открытых дверей», где расскажут о работе и быте пожарных и спасателей.

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