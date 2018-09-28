Белгородские пограничники задержали нарушителя Государственной границы
Им оказался гражданин Украины
Нарушителю въезд в Россию запрещен.Фото: "КП" Архив
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В Шебекинском районе в 200 метрах от Государственной границы пограничный наряд задержал нарушителя. Им оказался гражданин Украины 1981 года рождения, который пешком, минуя установленные пункты пропуска между Россией и Украиной, пересек кордон.
В ходе разбирательств выяснилось, что нарушителю границы въезд на территорию России не разрешен.
После установления всех обстоятельств, в отношении задержанного будет принято процессуальное решение в соответствии с российским законодательством, сообщает пресс-служба Пограничного управления.