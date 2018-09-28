2018-09-28T11:30:29+03:00
Общество

Белгородские пограничники задержали нарушителя Государственной границы

Им оказался гражданин Украины
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Нарушителю въезд в Россию запрещен.Нарушителю въезд в Россию запрещен.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Шебекинском районе в 200 метрах от Государственной границы пограничный наряд задержал нарушителя. Им оказался гражданин Украины 1981 года рождения, который пешком, минуя установленные пункты пропуска между Россией и Украиной, пересек кордон.

В ходе разбирательств выяснилось, что нарушителю границы въезд на территорию России не разрешен.

После установления всех обстоятельств, в отношении задержанного будет принято процессуальное решение в соответствии с российским законодательством, сообщает пресс-служба Пограничного управления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде «Ночные волки» закроют мотосезон
Староосколец вернул долг в 52 миллиона рублей только после ареста акций
АО «Энерготекс»: Служим России во благо будущего!
В октябре в Белгородской области пройдет месячник гражданской обороны
Подростка из Белгорода подозревают в краже денег у приятеля
Соцработники Старого Оскола получат новенькие велосипеды
На благоустройстве Белгорода содержатель притона отработает 120 часов
В Старом Осколе автоинспекторы задержали пьяного иностранца за рулем неучтенного автомобиля
В ноябре в Черноземье начнет работу новый оператор «СберМобайл»
Белгородскому фермеру сожгли 145 тюков сена
Жители Старого Оскола помогли задержать грабителя, вырвавшего у пенсионера деньги
В Белгородском регионе ожидается ухудшение погодных условий
В Белгороде ограничат движение транспорта
В Белгородской области пограничники поймали нелегала
Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки
В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных
В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек
На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников
В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского
Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей
В Белгород едут любители бега со всей России
Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников
В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию
В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества