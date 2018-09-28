2018-09-28T10:21:37+03:00
Общество

Подростка из Белгорода подозревают в краже денег у приятеля

Парень воспользовался доверчивостью товарища и перевел себе с его счета кругленькую сумму
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Белгородца подозревают в краже денег со счета приятеля.Белгородца подозревают в краже денег со счета приятеля.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

По версии следствия, в августе этого года 17-летний житель областного центра получил на хранение от товарища банковскую карту. Воспользовавшись доверчивостью своего приятеля, молодой человек перевел с его банковского счета себе на карточку через мобильное приложение 8 тысяч рублей. Похищенные деньги подозреваемый без угрызения совести потратил на собственные нужды.

В отношении несовершеннолетнего белгородца следственный отдел по Белгородскому району СУ СК России по Белгородской области возбудил уголовное дело за кражу с банковского счета. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде «Ночные волки» закроют мотосезон
Староосколец вернул долг в 52 миллиона рублей только после ареста акций
АО «Энерготекс»: Служим России во благо будущего!
В октябре в Белгородской области пройдет месячник гражданской обороны
Белгородские пограничники задержали нарушителя Государственной границы
Соцработники Старого Оскола получат новенькие велосипеды
На благоустройстве Белгорода содержатель притона отработает 120 часов
В Старом Осколе автоинспекторы задержали пьяного иностранца за рулем неучтенного автомобиля
В ноябре в Черноземье начнет работу новый оператор «СберМобайл»
Белгородскому фермеру сожгли 145 тюков сена
Жители Старого Оскола помогли задержать грабителя, вырвавшего у пенсионера деньги
В Белгородском регионе ожидается ухудшение погодных условий
В Белгороде ограничат движение транспорта
В Белгородской области пограничники поймали нелегала
Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки
В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных
В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек
На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников
В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского
Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей
В Белгород едут любители бега со всей России
Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников
В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию
В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества