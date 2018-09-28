Подростка из Белгорода подозревают в краже денег у приятеля
По версии следствия, в августе этого года 17-летний житель областного центра получил на хранение от товарища банковскую карту. Воспользовавшись доверчивостью своего приятеля, молодой человек перевел с его банковского счета себе на карточку через мобильное приложение 8 тысяч рублей. Похищенные деньги подозреваемый без угрызения совести потратил на собственные нужды.
В отношении несовершеннолетнего белгородца следственный отдел по Белгородскому району СУ СК России по Белгородской области возбудил уголовное дело за кражу с банковского счета. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе ведомства.