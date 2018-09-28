2018-09-28T09:07:25+03:00
Общество

Соцработники Старого Оскола получат новенькие велосипеды

На очереди – зимние комбинезоны и обувь
Ирина ТАРАСОВА
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Соцработники Староосколького городского округа получат новенькие велосипеды.Соцработники Староосколького городского округа получат новенькие велосипеды.Фото: "КП" Архив
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14 сел Старооскольского городского округа обслуживает 71 социальный работник. Еще 5 (Песчанка, Незнамово, Долгая поляна, Казачок и Обуховка) не заявили о необходимости такой поддержки. В отдаленные села социальные работники, как правило, добираются на велосипедах. Автобусом не всегда удобно да и дороговато. Всего соцработники оказывают помощь 500 жителям округа.

На следующий сезон решено приобрести 300 новеньких велосипедов для сотрудников. Велосипеды покупали и раньше, ведь в день соцработник посещает 8-10 человек.

В соцслужбе говорят, что это – не последняя покупка. Обеспечивают соцработников также спецодеждой: зимними комбинезонами, обувью и рюкзаками для доставки продуктов своим подопечным.

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