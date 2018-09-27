Белгородскому фермеру сожгли 145 тюков сена

27 Сент. 17:43 2018-09-27T17:43:53+03:00

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В ночь с 25 на 26 сентября в хуторе Волчий Вейделевского района возле дома местного фермера полыхнул скирд сена. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что возгорание произошло из-за умышленного поджога. Сотрудникам уголовного розыска потребовалось немного времени, чтобы установить личности злоумышленников. Ими оказались 21-летний и 18-летний жители района. Молодых людей задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, во время пьяного застолья 21-летний парень пожаловался своему приятелю на фермера, к которому он испытывает личную неприязнь. Решив отомстить сельскому предпринимателю, молодые люди приехали к его дому и подожгли с помощью бензина и спичек сено. Огонь поглотил 145 тюков. Ущерб от пожара составил около 200 тысяч рублей.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что следственной группой ОМВД России по Вейделевскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, совершенное путем поджога. Максимальное наказание, предусмотренное за такое преступление – пять лет лишения свободы. Сейчас молодые люди находятся под подпиской о невыезде.