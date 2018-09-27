2018-09-27T19:41:04+03:00
Общество

На благоустройстве Белгорода содержатель притона отработает 120 часов

Суд заменил должнику неоплаченную часть уголовного штрафа часами обязательных работ
Ирина ТАРАСОВА
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В результате розыскных работ приставы нашли должника.В результате розыскных работ приставы нашли должника.Фото: "КП" Архив
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Житель Белгорода, который должен был оплатить уголовный штраф, назначенный по приговору суда по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией», отработает 120 часов на благоустройстве города.

В свое время должник в установленный срок уголовный штраф не оплатил. Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа в размере 300 тыс. рублей, назначенного по приговору суда. Но должник скрылся, по указанному адресу не проживал.

Когда же в результате розыскных мероприятий его удалось найти, долг он погасил частично, оплатив 100 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, судебные приставы, руководствуясь ч. 9 ст. 103 Федерального закона «Об исполнительном производстве» направили в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Согласно решению суда, неоплаченная часть уголовного штрафа в размере 200 тыс. рублей, заменена белгородцу на 120 часов обязательных работ.

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