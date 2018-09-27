2018-09-27T16:20:28+03:00
Общество

В Белгородском регионе ожидается ухудшение погодных условий

При сильном ветре следует ограничить выход на улицу
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Белгородский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщает, что завтра, 28 сентября, на территории региона будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы ветра возрастут до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 14-19° тепла.

В Главном управлении МЧС России по Белгородской области предупреждают, что при сильном ветре необходимо соблюдать определенные меры безопасности. Так, не рекомендуется без надобности выходить на улицу, важно взять под особый контроль детей и нив коем случае не оставлять их без присмотра. Если же сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, за рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Особо опасно во время ветра стоять под линией электропередач.

Водителям во время ухудшения погодных условий рекомендуют ставить машину в гараж, парковать транспортное средство вдали от деревьев и также слабо укрепленный конструкций.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Белгородской области, звоните по телефону «112». Телефон доверия Управления 8(4722)39 99 99.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде «Ночные волки» закроют мотосезон
Староосколец вернул долг в 52 миллиона рублей только после ареста акций
АО «Энерготекс»: Служим России во благо будущего!
В октябре в Белгородской области пройдет месячник гражданской обороны
Белгородские пограничники задержали нарушителя Государственной границы
Подростка из Белгорода подозревают в краже денег у приятеля
Соцработники Старого Оскола получат новенькие велосипеды
На благоустройстве Белгорода содержатель притона отработает 120 часов
В Старом Осколе автоинспекторы задержали пьяного иностранца за рулем неучтенного автомобиля
В ноябре в Черноземье начнет работу новый оператор «СберМобайл»
Белгородскому фермеру сожгли 145 тюков сена
Жители Старого Оскола помогли задержать грабителя, вырвавшего у пенсионера деньги
В Белгороде ограничат движение транспорта
В Белгородской области пограничники поймали нелегала
Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки
В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных
В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек
На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников
В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского
Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей
В Белгород едут любители бега со всей России
Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников
В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию
В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества