В Белгородском регионе ожидается ухудшение погодных условий

27 Сент. 16:20 2018-09-27T16:20:28+03:00

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Белгородский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщает, что завтра, 28 сентября, на территории региона будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы ветра возрастут до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 14-19° тепла.

В Главном управлении МЧС России по Белгородской области предупреждают, что при сильном ветре необходимо соблюдать определенные меры безопасности. Так, не рекомендуется без надобности выходить на улицу, важно взять под особый контроль детей и нив коем случае не оставлять их без присмотра. Если же сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, за рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Особо опасно во время ветра стоять под линией электропередач.

Водителям во время ухудшения погодных условий рекомендуют ставить машину в гараж, парковать транспортное средство вдали от деревьев и также слабо укрепленный конструкций.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Белгородской области, звоните по телефону «112». Телефон доверия Управления 8(4722)39 99 99.