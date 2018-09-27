В Белгороде ограничат движение транспорта

27 Сент. 15:17 2018-09-27T15:17:29+03:00

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По правой стороне Свято-Троицкого бульвара будет ограничена остановка и стоянка транспорта с 23:00 28 сентября до окончания мероприятия. В это же время будет ограничена остановка и стоянка на участках от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда, по улице Попова (от улицы Победы до улицы Харьковской), по улице Харьковской (от улицы Попова до улицы Супруновской).

29 сентября с 13:00 до окончания мероприятия движение транспортных средств будет запрещено по улице Попова (от улицы Победы до улицы Харьковской), по улице Харьковской (от улицы Попова до улицы Супруновской). Водителям предлагается осуществлять движение по объездному маршруту по улице Николая Чумичова