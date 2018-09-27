2018-09-27T15:17:29+03:00
Общество

В Белгороде ограничат движение транспорта

В рамках закрытия мотосезона в областном центре 29 сентября ограничат движения транспорта
Ирина ТАРАСОВА
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29 сентября в Белгороде ограничат движение транспорта.29 сентября в Белгороде ограничат движение транспорта.Фото: "КП" Архив
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По правой стороне Свято-Троицкого бульвара будет ограничена остановка и стоянка транспорта с 23:00 28 сентября до окончания мероприятия. В это же время будет ограничена остановка и стоянка на участках от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда, по улице Попова (от улицы Победы до улицы Харьковской), по улице Харьковской (от улицы Попова до улицы Супруновской).

29 сентября с 13:00 до окончания мероприятия движение транспортных средств будет запрещено по улице Попова (от улицы Победы до улицы Харьковской), по улице Харьковской (от улицы Попова до улицы Супруновской). Водителям предлагается осуществлять движение по объездному маршруту по улице Николая Чумичова

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