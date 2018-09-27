В Старом Осколе автоинспекторы задержали пьяного иностранца за рулем неучтенного автомобиля
В среду, 26 сентября, сотрудники ГИБДД заметили на проспекте Алексея Угарова в Старом Осколе «девятку» без госномера. Полицейские остановили автомобиль. За рулем находился пьяный гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
По предварительным данным, 26-летний мужчина последние четыре года проживает в Белгородской области. Машину он купил год назад и на учет до сих пор не поставил. Водительского удостоверения у него нет.
Полицейские проверили автомобилиста по базе данных и выяснили, что он уже не первый раз катается за рулем без прав и подшофе. Не так давно иностранец отбывал за такое правонарушение 10 суток административного ареста. Однако урока мужчина не извлек.
В этот раз он решил поехать в магазин за спиртным. После, выпив горячительный напиток, гражданин ближнего зарубежья снова сел за руль и направился домой, но вв очередной раз попался автоинспекторам.
Теперь отделом дознания УМВД России по Старому Осколу в отношении нарушителя дорожных правил за рецидив пьяной езды возбуждено уголовное дело. У него есть все шансы лишиться свободы. Напомним, в 2015-м году законодатель ужесточил наказание для водителей-алкоголиков. Теперь за повторное управление в состоянии опьянения можно на два года загреметь в колонию.