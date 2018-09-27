В Белгородской области пограничники поймали нелегала

СЕГОДНЯ 14:18 2018-09-27T14:18:13+03:00

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В 4,5 километрах от государственной границы РФ в районе населенного пункта Мокрая Орловка Грайворонского района пограничники обратили внимание на автомобиль «Шевроле». Вместе с сотрудниками ОМВД России по Грайворонскому району они установили, что автомобиль был зарегистрирован в Курской области, им управлял гражданин России. В салоне в качестве пассажира ехал гражданин Республики Афганистан 1992 года рождения.

Как было установлено, иностранный гражданин прибыл в Россию в 2013 году для обучения в Воронежском университете. После окончания вуза в 2018 году он должен был возвратиться домой. Но вместо этого решил перебраться на Украину в обход установленных пунктов пропуска, чтобы затем мигрировать в страны Западной Европы. Ведется следствие, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В пресс-службе напоминают, что о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов граждане могут сообщить по телефонам Пограничного управления: (4722) 508-515, (4722)316-123.