2018-09-27T12:16:27+03:00
Общество

В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных

Первое место заняла команда Яковлевского района
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой Управления МЧС России по Белгородской области.Фото предоставлено пресс-службой Управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

На стадионе Главного управления МЧС России по Белгородской области прошли соревнования на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны области». Соревновались 22 команды: подразделения добровольной пожарной охраны предприятий, организаций и сельских поселений..

Четыре этапа соревнований потребовали от участников спортивной подготовки, выносливости, быстроты реакции. На первом с помощью гидравлических ножниц они перерезали металлическую трубу, имитирующую искореженное транспортное средство, затем оказывали первую медицинскую помощь условному пострадавшему в ДТП и ликвидировали условный очаг возгорания.

На втором этапе участники преодолевали необычную юмористическую эстафету «Потуши пожар!»: нужно было поэтапно преодолеть дистанции в 70 метров со штурмовой лестницей в руках, с двумя вёдрами воды на коромысле, с ранцевым огнетушителем, заполненным водой, с пожарными рукавами и 6 огнетушителями.

Во время следующего этапа участники должны были как можно быстрее надеть боевую одежду пожарного, преодолеть двухметровый забор, пробежать по буму с пожарными рукавами и подключить рукава к пожарному разветвлению.

На завершающем этапе определяли лучшего водителя добровольной пожарной команды.

Места на пьедестале почета распределились так: 1 место - у команды Яковлевского района, на 2-м представители Старооскольского городского округа, бронза досталась команде Губкинского района.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области пограничники поймали нелегала
Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки
В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек
На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников
В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского
Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей
В Белгород едут любители бега со всей России
Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников
В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию
В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества