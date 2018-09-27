В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных

СЕГОДНЯ 12:16 2018-09-27T12:16:27+03:00

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На стадионе Главного управления МЧС России по Белгородской области прошли соревнования на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны области». Соревновались 22 команды: подразделения добровольной пожарной охраны предприятий, организаций и сельских поселений..

Четыре этапа соревнований потребовали от участников спортивной подготовки, выносливости, быстроты реакции. На первом с помощью гидравлических ножниц они перерезали металлическую трубу, имитирующую искореженное транспортное средство, затем оказывали первую медицинскую помощь условному пострадавшему в ДТП и ликвидировали условный очаг возгорания.

На втором этапе участники преодолевали необычную юмористическую эстафету «Потуши пожар!»: нужно было поэтапно преодолеть дистанции в 70 метров со штурмовой лестницей в руках, с двумя вёдрами воды на коромысле, с ранцевым огнетушителем, заполненным водой, с пожарными рукавами и 6 огнетушителями.

Во время следующего этапа участники должны были как можно быстрее надеть боевую одежду пожарного, преодолеть двухметровый забор, пробежать по буму с пожарными рукавами и подключить рукава к пожарному разветвлению.

На завершающем этапе определяли лучшего водителя добровольной пожарной команды.

Места на пьедестале почета распределились так: 1 место - у команды Яковлевского района, на 2-м представители Старооскольского городского округа, бронза досталась команде Губкинского района.