2018-09-27T17:06:38+03:00
Происшествия

Жители Старого Оскола помогли задержать грабителя, вырвавшего у пенсионера деньги

Злоумышленником оказался 30-летний местный житель с криминальным прошлым
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Происшествие случилось 26 сентября в одном из торговых центров города Старый Оскол. По предварительным данным, возле банкомата у 56-летнего пенсионера вырвали из рук 8 тысяч рублей. Попытавшегося скрыться злоумышленника задержали очевидцы. Двое прохожих остановили подозреваемого и удерживали до приезда полицейских.

Правоохранители установили, что пенсию у старооскольца пытался похитить безработный 30-летний местный житель с криминальным прошлым. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. Похищенные мужчиной деньги возвращены пенсионеру. Правоохранители благодарят неравнодушных граждан за содействие полиции.

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