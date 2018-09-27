2018-09-27T10:26:39+03:00
Общество

В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек

При этом молодежь не хочет работать горничными и официантами
Ирина ТАРАСОВА
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Работу официанта молодежь считает не престижной.Работу официанта молодежь считает не престижной.Фото: "КП" Архив
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Как и в прошлом году, безработица в Белгороде по официальным данным составила 32 тысячи человек. Официально в белгородских службах занятости зарегистрировано 5 тысяч человек, которые еще ищут работу.

В управлении по труду и занятости населения области говорят, что проблема трудоустройства населения в области пока не решена. При этом работодатели ищут людей на те специальности, на которые безработные устраиваться не хотят.

По прежнему самая высокая конкуренция на рынке труда среди юристов и бухгалтеров: от 9 до 15 человек на место. Не хватает людей в сфере строительства, недвижимости, продаж. Испытывают трудности работодатели в сфере туризма, они не могут найти горничных и официантов. Молодежь идет на эти должности неохотно, так как считает эти специальности неперспективными и не престижными.

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