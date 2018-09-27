В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
На брифинге, который прошел 26 сентября в рамках проекта «Городская МедиаСреда», руководитель управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода Михаил Носков анонсировало важное спортивное событие – Всероссийский день ходьбы.
Михаил Носков подчеркнул, что акция направлена на популяризацию ходьбы как наиболее доступного вида физической активности и пропаганду спорта и здорового образа жизни.
29 сентября поклонники этого вида спорта соберутся в парке Победы в рамках IV областного фестиваля финской ходьбы. С 10 до 11 часов у концертной площадки парка будет проходить регистрация. В 11 часов любители спорта выйдут на старт. Им предстоит пройти расстояние от парка до площади БелГУ и обратно.
Всех участников фестиваля ждут дипломы Олимпийского комитета России, а болельщиков – позитивное настроение и незабываемые эмоции.