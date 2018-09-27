Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки

СЕГОДНЯ 13:31 2018-09-27T13:31:56+03:00

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В Яковлевском районе полицейские врасплох застали сбытчика марихуаны. Находясь в своей машине, мужчина на глазах оперативников сбыл белгородцу марихуану – 30 с лишним граммов. В момент задержания подозреваемый предпринял неудачную попытку скрыться и врезался на своей «Оке» в служебный автомобиль.

В ходе обыска дома у злоумышленника нашли почти 400 граммов дурманящей травы. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о сбыте и хранении наркотических средств. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.