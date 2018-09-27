2018-09-27T09:58:07+03:00
Общество

На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников

Юные активисты и участковые уполномоченные рассказали жителям областного центра, кого следует остерегаться
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Полицейские и волонтеры призвали жителей Белгорода остерегаться мошенников.

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В Белгороде прошла очередная профилактическая акция против мошенничества. На улицы города участковые уполномоченные полиции вышли вместе с волонтерами Центра молодежных инициатив. Юные активисты и стражи порядка обращались, прежде всего, к пожилым людям. Ведь именно на их доверчивости то и дело норовят нагреть руки аферисты.

Волонтеры и участковые рассказали жителям областного центра, кому нельзя доверять. У мошенников в арсенале богатый запас сценариев. Они звонят, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и сообщают: Ваш родственник попал в ДТП или в другую переделку. Для решения проблемы просят перечислить кругленькую сумму. Если на телефон пришло сообщение с текстом «Ваша карта заблокирована. Перезвоните по указанному номеру», значит, кто-то хочет обнулить ваш счет. В этом случае не следуйте никаким указаниям!

Не верьте гадалкам, которые для снятия порчи требуют передать им сбережения и ценности, иначе плакали ваши денежки. Возврат компенсации за якобы приобретенные некачественные БАДы, неожиданный выигрыш в лотерею, где вы не участвовали, и обмен старых денег на новые – тоже классические схемы обмана. Если вас все-таки обманули, звоните в полицию по телефону – 02.

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