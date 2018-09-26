2018-09-26T20:47:00+03:00
Общество

Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского

Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины
Ирина ТАРАСОВА
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В отношении 40-летнего жителя Белгородского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318, 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти).

Как выяснилось в ходе следствия, 11 сентября 2018 года 40-летний мужчина в состоянии сильного опьянения повел несовершеннолетнего сына на кладбище вопреки протестам бывшей жены. Женщина обратилась за помощью в полицию. Но когда сотрудник полиции попытался вмешаться, мужчина начал его оскорблять и, как сообщают в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области, «применил насилие в отношении представителя власти».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

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