2018-09-26T18:56:57+03:00
Происшествия

Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей

За незаконную сделку мужчине грозит до двух лет тюрьмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Жителя областного центра задержали сотрудники уголовного розыска полиции по подозрению в незаконной сделке. По предварительным данным, 34-летний белгородец работал заведующим складом на одном из предприятий города. Подозреваемый продал четыре холодильные установки общей стоимостью 120 тысяч рублей, которые принадлежали организации. Правоохранители изъяли незаконно сбытое оборудование, а вырученные мужчиной деньги вернули покупательнице.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Белгородцу грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области пограничники поймали нелегала
Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки
В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных
В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек
На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников
В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского
В Белгород едут любители бега со всей России
Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников
В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию
В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества