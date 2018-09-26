Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей

26 Сент. 18:56 2018-09-26T18:56:57+03:00

За незаконную сделку мужчине грозит до двух лет тюрьмы

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Жителя областного центра задержали сотрудники уголовного розыска полиции по подозрению в незаконной сделке. По предварительным данным, 34-летний белгородец работал заведующим складом на одном из предприятий города. Подозреваемый продал четыре холодильные установки общей стоимостью 120 тысяч рублей, которые принадлежали организации. Правоохранители изъяли незаконно сбытое оборудование, а вырученные мужчиной деньги вернули покупательнице.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Белгородцу грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД области.