Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников

26 Сент. 17:03 2018-09-26T17:05:38+03:00

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Один из первых документов, который утвердил в новой должности мэр Константин Полежаев, привлек внимание рядом запретов для муниципальных служащих. Так, согласно принятого 19 сентября «Кодексу этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города Белгорода», размещенного на официальном сайте мэрии, чиновникам запрещено критиковать действующую власть и давать оценку деятельности мэра.

Также в главе V Кодекса по пунктам расписаны правила пользования онлайн-сервисами в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе социальными сетями. Этой отдельной главой фактически запрещено публиковать информацию или делать «репосты» постов в социальных сетях, где критикуется городская власть. Нельзя также вступать в группы, в которых публикуется информация с критикой действующей власти.

Кроме этого, Кодекс запрещает чиновникам курить во время совещаний, называть журналистам точные суммы сделок, муниципального долга, стоимости товаров и услуг. Запрещено также принуждать подчиненных участвовать в деятельности политических партий.

За нарушение Кодекса предусмотрено наказание в виде «морального осуждения на заседаниях комиссии» и даже меры дисциплинарного взыскания.Пункт об ответственности за нарушения Кодекса предлагают добавить в трудовые договора чиновников.

При этом, согласно статься 29 Конституции РФ, всем гражданам России гарантирована свобода мысли и слова.