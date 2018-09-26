В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию

26 Сент. 15:48 2018-09-26T15:48:02+03:00

Безопасности людей в это время ничего не угрожало

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Жители поселка Зеленая поляна Белгородского района позвонили в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России с просьбой спасти животное. Они сообщили, что в ливневке застряла нутрия, которая не может никак выбраться из западни.

На место выехала дежурная смена спасателей, которые обнаружили несчастное животное в узком месте ливневого стока. Животное извлекли и отпустили в реку.

Как подчеркивают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Белгородской области, спасение животных не входит в компетенцию их ведомства. Но в тот момент ничего не угрожало жизни людей. Немаловажен и тот факт, что подобные случаи негативно влияют на морально-психологическое состояние населения, особенно детей. Так что с этой точки зрения спасатели не отступили от своих изначальных задач по обеспечению безопасности людей.