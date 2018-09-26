2018-09-26T11:49:41+03:00
Общество

В Белгородской области половина абонентов «Ростелекома» получают электронный счет

Сервис поддерживает оплату с помощью банковских карт, интернет-банкинга, веб-кошелька или других дистанционных способов оплаты
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..Фото: "КП" Архив
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Более 150 тысяч абонентов «Ростелекома» на Белгородчине предпочли электронный способ доставки счетов за услуги связи. Теперь каждый второй пользователь услуг компании получает информацию о начисленных платежах по электронной почте (15%) или через «Единый личный кабинет» (85%).

Электронный счет – современная альтернатива бумажному счету, удобная форма получения и хранения информации о расчетах за услуги связи. Можно получать несколько электронных счетов на один электронный адрес и оплачивать счета своим пожилым родственникам из разных регионов.

- В нашей области электронные счета наиболее популярны у горожан. Самые активные из них – жители Белгорода, Губкина и Старого Оскола. И «Ростелеком» всемерно их поддерживает, поскольку такой вид общения – это гарантия доставки счетов, причем вовремя, а еще, безусловно, экономия огромных объемов бумаги. Чтобы стимулировать абонентов, за переход на электронный счет мы начисляем бонусные баллы, которые может обменять на скидки или дополнительные сервисы, рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

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