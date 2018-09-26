2018-09-26T11:08:58+03:00
Происшествия

В Белгороде оперативники задержали подозреваемых в краже из коттеджа

Сумма ущерба, причиненного хозяйке, составила более 350 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Белгородской области.фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Белгородской области.
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Коттедж на окраине Белгорода обворовали днем 5 сентября. Воры проникли в дом через балкон, отжав пластиковое окно. Злоумышленники похитили принадлежащие 35-летней хозяйке норковую шубу и ювелирные изделия общей стоимостью более 350 тысяч рублей.

- По данному факту отделением №1 следственного управления УМВД России по г. Белгороду было возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище и в крупном размере, - прокомментировали в пресс-службе областного полицейского ведомства.

Оперативникам удалось выйти на след злоумышленников. По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска УМВД города во взаимодействии с коллегами из областного главка МВД задержали двух 28-летних парней. Один из них уже арестован. Решается вопрос об избрании меры пресечения второму фигуранту. Полицейские также проверяют молодых людей на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

Задержание подозреваемого в краже из коттеджа в Белгороде.

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