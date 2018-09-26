2018-09-26T09:56:34+03:00
Общество

Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google

В Воронеже состоялось второе мероприятие программы «Бизнес класс» от ПАО «Сбербанк» и Google для действующих и начинающих предпринимателей
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Проект проходит в регионе при поддержке Правительства Воронежской области. Тренинг посетили более 180 самых активных участников программы из пяти регионов: Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Рязанской областей. Мастер-класс, рассчитанный на целый день, провел Илья Балахнин, генеральный директор и управляющий партнер Strikh Group. Мероприятие было посвящено способам эффективного управления маркетингом и продажами. Спикер рассказал, как создать бестселлер и какие выбрать инструменты для его продвижения.

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