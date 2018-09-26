2018-09-26T13:33:57+03:00
Общество

В Белгороде двое парней, пьянствовавших во дворе многоэтажки, избили мужчину за замечание

Полицию на место происшествия вызвали очевидцы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Происшествие случилось в одном из дворов областного центра. В полицию поступило сообщение от очевидцев, что неизвестные избивают мужчину. Правоохранители, подоспевшие на помощь горожанину, застали врасплох 21-летнего и 22-летнего злоумышленников. Молодчиков задержали.

По предварительным данным, подозреваемые устроили во дворе пьянку. 34-летнего местного жителя, сделавшего им замечание, парни избили. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Им может грозить до двух лет лишения свободы.

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