В Белгороде двое парней, пьянствовавших во дворе многоэтажки, избили мужчину за замечание

26 Сент. 13:33 2018-09-26T13:33:57+03:00

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Происшествие случилось в одном из дворов областного центра. В полицию поступило сообщение от очевидцев, что неизвестные избивают мужчину. Правоохранители, подоспевшие на помощь горожанину, застали врасплох 21-летнего и 22-летнего злоумышленников. Молодчиков задержали.

По предварительным данным, подозреваемые устроили во дворе пьянку. 34-летнего местного жителя, сделавшего им замечание, парни избили. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Им может грозить до двух лет лишения свободы.