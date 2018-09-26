2018-09-26T10:26:37+03:00
Общество

В Белгородском районе сотрудники ГИБДД проведут рейды по выявлению нарушений при перевозке детей

Наряды ДПС 27 сентября будут нести дежурство вблизи детских садов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Региональная Госавтоинспекция предупредила жителей Белгородского района о предстоящих рейдах. Сотрудники ГИБДД 27 сентября проверят соблюдение водителями правил перевозки детей. Наряды ДПС будут нести дежурство вблизи дошкольных образовательных учреждений. На сайте УМВД региона сообщается, что сплошные отработки пройдут в поселке Комсомольский на улице Центральная, в Дубовом на улице Ягодная, в Разумном на улице Железнодоожная и в селе Таврово на улице Лейтенанта Павлова.

Полицейские призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. Автоинспекторы напоминают, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей на водителя, на должностных лиц – 25 000 рублей, на юридических лиц – 100 000 рублей.

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