В Белгородском районе сотрудники ГИБДД проведут рейды по выявлению нарушений при перевозке детей

26 Сент. 10:26 2018-09-26T10:26:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональная Госавтоинспекция предупредила жителей Белгородского района о предстоящих рейдах. Сотрудники ГИБДД 27 сентября проверят соблюдение водителями правил перевозки детей. Наряды ДПС будут нести дежурство вблизи дошкольных образовательных учреждений. На сайте УМВД региона сообщается, что сплошные отработки пройдут в поселке Комсомольский на улице Центральная, в Дубовом на улице Ягодная, в Разумном на улице Железнодоожная и в селе Таврово на улице Лейтенанта Павлова.

Полицейские призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. Автоинспекторы напоминают, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей на водителя, на должностных лиц – 25 000 рублей, на юридических лиц – 100 000 рублей.