2018-09-26T09:09:41+03:00
Общество

В Губкине за вброс бюллетеней оштрафовали школьную учительницу

Марина М. была замечена камерой наблюдения в момент голосования
Ирина ТАРАСОВА
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За вброс бюллетеней нарушитель заплатит 30 тысяч штрафа.За вброс бюллетеней нарушитель заплатит 30 тысяч штрафа.Фото: "КП" Архив
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Суд признал виновной школьную учительницу Марину М., которая в день голосования 9 сентября опустила в урну пачку бюллетеней. Камера на избирательном участке №548 зафиксировала момент, когда женщина в красном сначала взяла бюллетени, а затем зашла в кабинку для голосования и опустила их в урну.

О грубейшем нарушении хода голосования ранее в отдел МВД сообщил член политической партии «Справедливая Россия» Игорь Часовских. Он также рассказал, что Марина М. работала членом УИК с правом решающего голоса. При этом на участке № 548 она не была зарегистрирована.

В постановлении суда, которым признается факт грубого нарушения, сказано, что за грубое нарушение Марина М. должна уплатить 30 тысяч рублей штрафа.

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